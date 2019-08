Zingaretti se la prende con i suoi: "Non twittate fonti ma nomi e cognomi"

"Basta fonti, chi parla si assuma responsabilità delle sue idee". Così Nicola Zingaretti, intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito Democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle. E ricorda l'appello al silenzio stampa fatto da Franceschini e ritwittato anche a Renzi e Gentiloni. Franceschini aveva scritto: "Al Mundial dell'82 il silenzio stampa portó fortuna. E’ tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo Nicola Zingaretti per tutti, come allora fecero gli azzurri con Zoff". (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)