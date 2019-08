(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2019 Governo, Delrio: "Trattativa con M5s ripartita, parliamo di cose che interessano agli italiani" Il capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, Graziano Delrio, arrivando al Nazareno per la cabina di regia: "Ora abbiamo l'aspettativa che presto si possa annunciare agli italiani un piano di sostegno per le famiglie e la riduzione del costo del lavoro mettendo più soldi in tasca ai lavoratori. Questi è ciò di cui vorrei discutere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev