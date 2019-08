(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2019 Governo, Marcucci (Pd): "Serve senso responsabilità da parte di tutti, Conte faccia sforzo" Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, lasciando la sede del Nazareno: "E' l'ora che prevalgano il buonsenso e il senso di responsabilità. Questo tentativo per costruire una maggioranza e un governo lo stiamo facendo tutti nell'interesse del Paese: devono sparire gli egoismi e prevalere l'interesse collettivo del Paese. Se si riprende il ragionamento da questo punto di vista e se il presidente Conte fa uno sforzo in questa ottica, magari le cose entro le 16 si possono migliorare. Se Di Maio si e' impuntato sul Viminale? Il tema non e' uno o l'altro al ministero, il tema e' che prevalga il buonsenso". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev