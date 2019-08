(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2019 Salvini si parla gia' di patrimoniale e tasse e litigano per le poltrone La Lega ha ribadito al presidente della Repubblica che la sola soluzione alla crisi di governo avrebbe dovuto essere il ritorno alle urne. «Gli italiani sono sconcertati per l'indecoroso spettacolo e teatrino, quello della guerra delle poltrone, a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni — ha commentato Matteo Salvini — . 60 milioni di italiani sono in ostaggio di 100 parlamentari che hanno paura di perdere la poltrona». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it