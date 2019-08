(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2019 Governo, Colucci (Noi con l'Italia) : "Esecutivo legittimo, ma non voteremo fiducia" Alla Camera dei deputati le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari. Le dichiarazioni di Alessandro Colucci, esponente di 'Noi con l'Italia-Usei': "Ho rappresentato al presidente incaricato il fatto che non voteremo la fiducia al governo che sta nascendo. Consideriamo in una democrazia parlamentare legittima la nascita di questo governo ma avevamo chiesto di andare al voto, non evochiamo le piazze, faremo una opposizione seria in Parlamento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev