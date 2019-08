Mare Jonio: sbarcano donne, bimbi e malati

Scendono donne, bambini e malati ma rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia" chiariscono fonti del Viminale in merito alla nave Mare Jonio ferma in mare (fonte Mediterranea Saving Humans agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)