"Ministro all'immigrazione". Pure Prodi dà consigli a Conte

"Data la complessità della materia, io farei un ministero dell’ Immigrazione, non per nulla in Europa c’è un commissario europeo per l’ immigrazione. Non siamo davanti a un problema di ordine pubblico". Lo ha detto Romano Prodi, ospite dalla Festa nazionale dell'Unità a Ravenna. "L'immigrazione non è un problema che può essere risolto solo dall’Italia. Ci vuole qualcuno che parli con l’Europa e che ci aiuti a superare e cambiare il trattato di Dublino", ha aggiunto Prodi, sottolineando la necessità di togliere questa delega al Viminale. "Il governo precedente è crollato il giorno dopo il voto sulla nuova presidente della Commissione europea. Per risolvere i problemi non dobbiamo fare i capricci da soli ma parlare con l’Europa", ha ribadito.

(agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)