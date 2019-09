(Agenzia Vista) Venezia, 01 settembre 2019 Mostra del Cinema Venezia, Cassel su Bellucci: "Monica mi piace tanto come attrice" "Monica mi piace tanto come attrice". Così l'attore francese Vincent Cassel durante una conferenza stampa alla 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia assieme alla ex-moglie, Monica Bellucci, per presentare la riedizione del film "Irreversible" di Gaspar Noe. Fonte: Facebook/La Biennale di Venexia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it