"Elezioni subito". E in Aula scoppia la bagarre

Un’ora e mezza di intervento programmatico per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier si presenta davanti all’Assemblea di Montecitorio per chiedere la prima fiducia al nuovo governo da lui presieduto e viene interrotto diverse volte dalle rumorose proteste dei deputati di lega e FdI, divisi tra l’Aula e la piazza, dove si sta svolgendo la manifestazione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Più volte il premier è costretto a fermarsi per la bagarre che scoppia a seguito dei cori, quasi da stadio, intonati da FdI e Lega. Il presidente Roberto Fico interviene per richiamare all’ordine, ma spesso l’emiciclo si trasforma in una sorta di curva dello stadio con tifoserie contrapposte. (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)