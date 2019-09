(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Conte: "Il nostro è un progetto nuovo" Nell'Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. "Questo progetto politico segna l'inizio di una nuova, risolutiva stagione riformatrice. Come più volte hanno sollecitato le stesse forze di maggioranza, è un progetto che presenta forti caratteristiche di novità: nuovo nella sua impostazione, nuovo nell'impianto progettuale, nuovo nella determinazione a invertire gli indirizzi meno efficaci delle azioni pregresse; nuovo nelle modalità di elaborazione delle soluzioni ai bisogni dei cittadini, alle urgenze che assillano la società; nuovo nel suo sforzo di affrontare con la massima rapidità le questioni più sensibili e critiche", così il presidente Conte durante un passaggio del suo discorso in Aula Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev