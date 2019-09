(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Protesta sovranista, Toti: "Forza Italia assente? Spero sia con noi contro questo governo" Così Giovanni Toti, ex eurodeputato di Forza Italia e leader di Cambiamo!, oggi in piazza Montecitorio per la protesta organizzata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev