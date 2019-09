(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2019 Conte al Senato, Casini alla Lega: "Crisi gelosia per M5s? Se volete ve li possiamo lasciare" "Crisi gelosia per M5s? Se volete ve li possiamo lasciare". Lo ha detto il senatore Pierferdinando Casini durante il suo intervento a palazzo Madame in occasione della discussione sulla fiducia bis al governo Conte / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev