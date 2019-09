Salvini arriva al Senato: "Conte si vergogna dei 5 Stelle"

Salvini arriva in Aula al Senato accolto da applausi e cori: "Capitano, capitano!". Nell'Aula di Palazzo Madama è in corso la discussione sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che ha consegnato ieri dopo aver riferito alla Camera dei deputati. Il leader della Lega parlerà alle 14.30 per ribadire il no della Lega alla fiducia: "Conte si vergogna del 5Stelle. Ha dimostrato in questi giorni è uomo organico al potere. Un nuovo Monti, un nuovo un Gentiloni" ha dichiarato il senatore leghista (fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)