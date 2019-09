(Agenzia Vista) New York, 11 settembre 2019 11 settembre 2001, i numeri degli attentati - L'Infografica La mattina dell'11 settembre 2001 diciannove terroristi di Al Qaida presero il comando di quattro aerei di linea con l'obiettivo di compiere quattro attentati: due dei velivoli sono stati fatti schiantare contro le Torri Gemelle del World Trade Center, a New York, causandone il successivo crollo; uno sul Pentagono, mentre l'ultimo, che avrebbe dovuto abbattersi sulla Casa Bianca o sul Congresso, precipitò in Pennsylvania, grazie all'eroica rivolta dei passeggeri / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev