(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2019 Standing ovation per Mattarella prima del suo intervento alle celebrazioni per i 150 anni dell'Aie Le celebrazioni per i 150 anni della Associazione Italiana Editori. All'evento, svoltosi presso l'Auditorium Parco della Musica, ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i senatori a vita Mario Monti ed Elena Cattaneo, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev