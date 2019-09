(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 14 settembre 2019 21 nuovi treni elettrici in arrivo in Piemonte 21 nuovi treni elettrici in arrivo in Piemonte, la Regione e Trenitalia hanno siglato un contratto ponte che prevede l'acquisto di 15 nuovi treni prodotti interamente nello stabilimento di Savigliano, altri 6 treni saranno acquistati con fondi fsc di competenza regionale a copertura delle tratte locali Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev