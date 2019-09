Basta nominarlo e Pontida esplode: "Buffone, buffone"

Fischi e cori "buffone" dal prato leghista di Pontida quando, dal palco, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha nominato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Libertà", "il popolo non dimentica", hanno continuato i militanti. Romeo ha poi chiesto un grande applauso per Matteo Salvini per la sua "scelta di coraggio" di sfilarsi dal governo con i 5 stelle.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev