(Agenzia Vista) L’Aquila, 16 settembre 2019 Mattarella e il pianoforte creato dai bimbi: "Vuole suonare?" E lui: "Meglio di no, voi più bravi" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico a L’Aquila. Il Capo dello Stato, nel corso della sua visita, ha deposto un fiore presso la “Pietra del Ricordo”, inaugurata nello scorso aprile, in occasione del decennale del sisma, in memoria degli studenti vittime del sisma del 2009. Il presidente ha poi assistito all’illustrazione di alcuni lavori realizzati dagli allievi del MUSP / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev