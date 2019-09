(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2019 Scissione Pd, Boldrini: "Mi dispiace, ma auguri di buon lavoro a Renzi, non influisca su Governo" L'ex presidente della Camera dei deputati ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolore, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro, questo mi fa piacere e sicuramente gli faccio tanti auguri di buon lavoro. Mi auguro non abbia influenza negativa sul Governo perché in questo momento ha bisogno di essere sostenuto, perché l'Italia ha bisogno di risultati, gli italiani lo chiedono e non dovremmo deluderli" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev