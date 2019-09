(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2019 Scissione Pd, Renzi lancia 'Italia Viva', la sede sarà in via Frattina? Voce ai commercianti Matteo Renzi lascia il Pd, l'ex premier annuncia: "i gruppi parlamentari nasceranno già questa settimana. Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi del Pd perché saranno 'derenzizzati'. La decisione comunicata telefonicamente anche al premier Conte. Il nuovo partito si chiamerà 'Italia Viva' e secondo alcune indiscrezioni potrebbe avere la sede nella centralissima via Frattina a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev