(Agenzia Vista) Milano, 18 settembre 2019 Italia Viva, Sala: "Nome non brutto ma che non esprime caratteristiche" Così Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, a margine dell’incontro tenutosi in Regione Lombardia sulle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev