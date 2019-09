Berlusconi contro la Conzatti: "Va con Renzi? Mai stata di Forza Italia"

"Mai stata di Forza Italia". Il presidente azzurro Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti ai margini delle votazioni al Parlamento europeo di Strasburgo affronta il caso della senatrice Donatella Conzatti passata con Renzi. Avevamo già la sicurezza di questa senatrice che uscisse, perché non è mai stata di Forza Italia. È stata messa in un collegio uninominale, quindi la avevamo votata anche noi, lei poi alla fine aveva scelto di stare con la Lega invece che con Forza Italia. Non aveva mai partecipato a nessuna delle nostre riunioni: quindi era abbastanza scontato e atteso da parte nostra che lei si spostasse in un'altra parte politica", ha detto Berlusconi. (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)