(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 settembre 2019 Bimbo morto in auto, De Micheli: "Via libera da Ue a norma su seggiolini" "Nessun impedimento dall'Unione Europea allla norma. Quel testo è stato trasmesso dal ministero delle Infrastrutture all'inizio di agosto al Consiglio di Stato che si esprimerà questa settimana. Immediatamente dopo il parare del Consiglio di Stato, il testo verrà pubblicato e quindi sarà operativo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in uscita dal Consiglio Trasporti dell'Unione europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev