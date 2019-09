(Agenzia Vista) Milano, 21 settembre 2019 Gregoretti, Salvini: "Secondo il procuratore non ho commesso reato" "Secondo il procuratore non ho commesso reato". Così il leader della Lega Matteo Salvini aprendo in diretta Facebook la busta contenente l'informazione del sostituto procuratore Bonomo che ha trasmesso gli atti al Tribunale dei ministri di Catania per il reato di sequestro di persona in merito al caso Gregoretti. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev