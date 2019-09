(Agenzia Vista) Lecce, 22 settembre 2019 Conte: "Un decisore politico non può fare scelte per il Paese senza confronto" "Un decisore politico non può fare scelte per il Paese senza confronto". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto a Lecce alle Giornate del Lavoro del sindacato, con il leader della Cgil Maurizio Landini. /courtesy Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev