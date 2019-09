Clima, Merkel: "Germania neutrale entro il 2050" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2019 Clima, Merkel: "Germania neutrale entro il 2050" "Sul piano nazionale abbiamo la seguente situazione: la Germania rappresenta l'1% della popolazione globale e produce il 2% delle emissioni globali. Se tutti nel pianeta agissero come noi le emissioni globali raddoppierebbero e tutti sanno cosa significherebbe. Entro il 2030 vogliamo ridurre le emissioni CO2 del 55% e nel 2050 vogliamo essere neutrali sul clima. " Così la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. Fonte: United Nations Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev