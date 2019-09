Salvini ridicolizza il governo: "L'accordo di Malta una fregatura"

Il governo esulta per l'accordo di Malta sui migranti e la replica del segretario della Lega Matteo Salvini non si fa attendere: "Un consiglio al ministro Lamorgese, non si faccia prendere in giro, oggi ha sottoscritto un accordo che per l’Italia è una solenne fregatura". E ancora: "Ci sono milioni di italiani con problemi di casa, lavoro, scuola e ospedale. Ci sono tanti immigrati perbene che lavorano e hanno problemi. Chiedo a questo capo dei vescovi: prima ci occupiamo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in difficoltà, a meno che qualcuno in Vaticano non mi dica che c’è posto per tutti. Non mi pare saggio dare questo messaggio ai trafficanti esseri umani", ha commentato durante una diretta su Facebook. "Aprire i porti italiani a tutto il mondo è una follia", ha aggiunto.

(agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)