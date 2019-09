Brexit, Corte suprema: "Illegale la sospensione del Parlamento britannico" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 24 settembre 2019 Brexit, Corte suprema: "Illegale la sospensione del Parlamento britannico" La Corte Suprema britannica ha dichiarato non legale la sospensione del Parlamento voluta dal primo ministro, Boris Johnson, fino al 14 ottobre accogliendo gli argomenti dei ricorsi dell'opposxione del governo. Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dal collegio degli 11 giudici: "Questa Corte ha già concluso che l''advice' del Primo Ministro alla Regina è illegale, immotivato e non ha alcun effetto. Ciò significa che l'ordine che lo ha seguito è ugualmente illegale, immotivato e non ha alcun effetto. Anche la sospensione del Parlamento non ha alcun effetto, non è stato sospeso. Questo è il giudizio unanime degli 11 giudici. Fonte: Uk Supreme court Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev