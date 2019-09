(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2019 Clima, Conte: "Italia punta a neutralità entro il 2050" "L'Italia continuerà a rispettare l'accordo di Parigi come un processo necessario e irreversibile perseguendo la sua completa implementazione. L'Italia sta finalizzando la sua strategia 'green' che mira alla neutralità delle emissioni entro il 2050." Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. Fonte: United Nations Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev