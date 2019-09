(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2019 Migranti, Raggi troppo a lungo c'e' stata narrazione che ci ha fatto vivere in clima di paura La sindaca di Roma Virginia Raggi, in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, è intervenuta alla conferenza stampa per la prsentazione dell'iniziativa Caritas "Un incontro, una storia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev