(Agenzia Vista) Liguria, 25 settembre 2019 Deejay Time in piazza a Genova, Albertino euforico: "Sembrava Capodanno" Piazza De Ferrari piena “come il sabato sera” ad accogliere Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso: a Genova è scattata l’ora del Deejay Time, un evento per festeggiare tutti assieme la 59esima edizione del Salone Nautico. “Mi ha sorpreso questo calore in un lunedì sera”, ha detto dj Albertino / Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev