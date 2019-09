(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2019 Editoria, Martella: "Combattere uso illegale dei contenuti" Nella Sala Kich di Palazzo Madama il convegno promosso dall'Uspi "Una nuova strategia per il rilancio del settore dell'editoria". Il sottosegretario all'editoria Andrea Martella, durante il suo ointervento: "Ritengo che sia essenziale assicurare al settore i proventi dovuti come remunerazione per la produzione di contenuti digitali e per questo sono convinto della necessità di combattere con ogni strumento l'odioso fenomeno della pirateria, così come l'uso illegale dei contenuti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev