(Agenzia Vista) Crotone, 27 settembre 2019 Ius Soli, Malago' va riconosciuto almeno da un punto di vista sportivo Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è brevemente intrattenuto coi giornalisti nella sala-stampa dello stadio "Ezio Scida" di Crotone durante una pausa della cerimonia di inaugurazione del Trofeo Coni Kinder+Sport. Entusiasta per l'atmosfera festosa ed accogliente, Malagò ha detto che la Calabria deve pensare in grande e puntare all'organizzazione di altre grandi manifestazioni sportive. Ha chiesto nuovamente scusa per la gaffe di alcuni giorni fa, quando azzardò un paragone tra i calciatori che simulano e gli unsulti ed i buu razzisti negli stadi, e si è detto favorevole allo ius soli sportivo, già adottato da altri Paei, che permetterebbe di gareggiare per la Nazionale anche al corridore marocchino-crotonese, Ayoub Idam. / courtesy VideoCalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev