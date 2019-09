(Agenzia Vista) Liguria, 27 settembre 2019 Toti: "Anche la Liguria dice Sì al referendum sulla legge elettorale" Il referendum per il maggioritario "non è servo di nessuno. Chiunque voglia giustificare dietro a un proporzionalismo melassoso governi legittimi ma lontani dalla volontà degli elettori, non fa il bene del Paese. Chiedere una legge elettorale maggioritaria dove i cittadini possono scegliere i rappresentanti e dove il Paese all'indomani dell'elezioni sceglie da chi essere governato, credo che non sia interesse di Salvini, ma un puro interesse del Paese", ha commentato il governatore Giovanni Toti. / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev