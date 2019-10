Governo, Iva e Ius soli, come gode Salvini: "A Roma si scannano su tutto"

"A Roma si stanno scannando, stanno litigando su tutto, sullo Ius soli, sull'aumento dell'Iva, sulla riforma della Costituzione e sul taglio dei parlamentari". Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook dall'Umbria in vista dei comizi per le regionali asfalta l'esecutivo rossogiallo. "È un governo fondato sull'incapacità, il tradimento e l'ipocrisia. Vogliamo tornare al governo dal portone principale, daremo battaglia per evitare l'aumento dell'Iva, evitare che cambino quota 100 e se pensano di tassare denaro contante avranno nella Lega fieri oppositori". (fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)