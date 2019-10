(Agenzia Vista) Cagliari, 02 ottobre 2019 Dazi, Conte: "Confidiamo attenzione Usa verso Italia" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita a Cagliari risponde ai giornalisti: "L'Italia si rende perfettamente conto che c'e' una tensione commerciale a livello globale e questo confronto sui dazi fra Stati Uniti e Unione Europea non puo' non considerare che noi siamo coinvolti come Ue". / fonte Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev