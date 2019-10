(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 ottobre 2019 Ue, Berlusconi: "Sosteniamo Gentiloni per difesa interessi Italia" "Sosteniamo Gentiloni per difesa interessi Italia". Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'audizione di Paolo Gentiloni al Parlamento Ue come commissario designato agli Affari Economici e Monetari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev