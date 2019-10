(Agenzia Vista) Portici, 05 ottobre 2019 De Micheli: "Potenziare i treni per combattere le disuguaglianze" "Potenziare i treni per combattere le disuguaglianze". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli durante la celebrazione per i 180 anni della linea Napoli-Portici, la prima infrastruttura ferroviaria italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it