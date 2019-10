(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 13 ottobre 2019 Papa Francesco tra i fedeli di Piazza San Pietro a bordo della papa mobile Papa Francesco ha celebrato in Piazza San Pietro la messa per la canonizzazione di cinque nuovi santi della Chiesa cattoolica, per poi recitare la tradizionale preghiera dell'Angelus. Al termine delle celebrazioni il Santo Padre a bordo della papa mobile ha salutato i fedeli, sconfinando anche dai confini del Vaticano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev