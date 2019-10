(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2019 Juncker riceve Gentiloni, l'abbraccio amichevole e poi in italiano: "Carissimo, come va?" Il commissario designato per gli Affari Economici e Monetari dell'Ue, Paolo Gentiloni, incontra il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, a Bruxelles. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev