(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Manovra, Conte: "Far quadrare i conti è difficile, Quota 100 rimane" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione della "Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia" curata dal Cnr: "Far quadrare i conti e' sempre un problema, stiamo cercando di rivedere le ultime misure"/ fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev