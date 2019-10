(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 ottobre 2019 Turchia, Bonfrisco (Lega): "Ue difenda sua identità, bloccare processo preadesione" "Ue difenda sua identità, bloccare processo preadesione della Turchia". Così l'eurodeputata della Lega Anna Cinzia Bonfrisco intervistata al Parlamento europeo a margine dell'evento organizzato dal gruppo Identità e Democrazia "Where is Turkey going?". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev