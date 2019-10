Anastasiya e Luca Sacchi, su Instagram il video in camera mentre fanno ginnastica

Anastasiya e Luca Sacchi, il video in camera assieme pubblicato su Instagram. Il video è stato pubblicato più di un anno fa sul profilo Instagram di Anastasia Kylemnyk e la ritrae insieme a Luca Sacchi nella sua camera. Il ragazzo è stato ucciso mentre apparentemente tentava di salvarla da una rapina. Questa versione però è stata messa in dubbio da alcuni testimoni e da un video e il ruolo della 25enne ucraina nella vicenda non è ancora chiaro agli inquirenti.

(Fonte: Instagram/anastasiya_kylemnyk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)