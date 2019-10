Conte con l'Albania: "Italia in prima fila per l'ingresso nella Ue"

"Resta attuale risolvere la crisi politica istituzionale interna all’ Albania per completare il processo riformatore e avere tutte le carte in regola per il prossimo appuntamento per la pronuncia dell’allargamento dell’Ue". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il primo ministro della Repubblica d’ Albania, Edi Rama. "L’Italia sarà in prima fila nel sostenere questa richiesta - ha aggiunto Conte - su questo l’Unione Europea ha una grande responsabilità, credo non possa interrompere l’interlocuzione con Albania e Macedonia del nord". (fonte agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)