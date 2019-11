"Ha la faccia come il retro". Così Salvini demolisce Renzi-Pulcinella

"L'ipocrisia di Renzi.... attacca ogni giorno il governo che ha fatto nascere per conservare la poltrone. Ha la faccia come il retro. Dice è sbagliata la tassa sulla plastica, è sbagliata la tassa sulle auto aziendali, è sbagliata la tassa sullo zucchero... Amico, sei al governo tu! Pulcinella era più serio di Renzi, Conte, Zingaretti e Di Maio. Onore a Pulcinella, onore ad Arlecchino". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook. "L'ultimo zuccherificio italiano è a Bologna - prosegue Salvini - e questi cretini al governo cosa tassano? Le bevande zuccherate. Così chiude anche l'ultimo zuccherificio". "La tassa sulla plastica non è una tassa per l'ambiente ma per far cassa, e la tassa sulle auto aziendali è cretinismo. È un governo che odia il lavoro. Ora aspettiamoci una patrimoniale. Mettono una tassa di notte e la mattina si attaccano l'uno l'altro. Falsi, ipocriti e incapaci", conclude Salvini. (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)