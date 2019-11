Dopo circa tre ore riapre piazza San Marco. La marea che ha toccato il suo picco alle 13:10 inizia a defluire anche se la piazza è ancora totalmente allagata. Sotto i portici con gli stivaloni ai piedi ora si riesce a camminare.

L'acqua alta ha raggiunto i 150 centimetri e si è fermata, dieci centimetri sotto la previsione, ma comunque abbastanza per mettere tutto in sicurezza ed evitare i danni del picco di martedì notte (187 cm) il secondo quanto a importanza nella storia della città lagunare. Lo ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro arrivando a piazza San Marco. "La marea è arrivata a 150 cm e ha finito di crescere, adesso inizia a calare. Questa è un'acqua alta importante - ha spiegato - ma non devastante come quella dell'altro giorno, che ha devastato la città".