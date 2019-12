(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2019 Dazi, Bellanova: "Ricompensazione danni non venga da Pac ma da bilancio generale" "Il punto che noi continuiamo a ribadire è necessaria la costituzione di un fondo non con risorse della Pac perché gli agricoltori non devono pagare i danni che subiscono e quindi riteniamo che queste risorse non debbano essere tolte dalla Pac ma dal bilancio generale"Così il ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Teresa Bellanova, a margine del Consiglio Ue Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev