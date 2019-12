(Agenzia Vista) Liguria, 16 dicembre 2019 Infrastrutture, ministro De Micheli: "A gennaio firma progetto esecutivo per Gronda di Genova" "Il progetto che è stato analizzato dall'unità di missione per l'analisi costi-benefici che poi verrà inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici è uno solo. Per tutte le valutazioni, diciamo così di miglioramento, sono già predisposte le risposte". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dopo l'incontro con il governatore della Liguria, Giovanni Toti ed il sindaco di Genova, Marco Bucci, sulla Gronda autostradale di Genova / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev