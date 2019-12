(Agenzia Vista) Francia, 17 dicembre 2019 Nuovo sciopero generale contro la riforma delle pensioni in Francia Al via la tredicesima giornata di proteste e scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Le manifestazioni hanno portato alla paralisi dei trasporti e circa 90 mila case sono rimaste senza luce a causa di azioni rivendicate da esponenti del sindacato CGT nella rete elettrica di Lione. Fonte: Twitter//@Ian56789 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev