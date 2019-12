(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2019 Regionali, Salvini: "Oggi sento Berlusconi e Meloni, fare in fretta" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in sala stampa al Senato: "La lista della Lega è pronta, credo che l'importante siano la squadra e i programmi prima ancora del nome per i candidati" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev